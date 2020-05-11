Müzisyen Alpay Göltekin hayatını kaybetti

Kiralık Aşk ve Poyraz Karayel başta olmak üzere birçok dizi ve filmin müziklerine imza atan Alpay Göltekin yaşamını yitirdi.

11.05.2020 - 16:26 | Son Güncelleme : 11.05.2020 - 16:29

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Birçok dizi ve filme müziği ile hayat veren ünlü film müziği bestekarı Alpay Göltekin hayata veda etti.

Göltekin'in vefat haberini yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından duyurdu. Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan, yürüdüğümüz bu yolda bize yarenlik eden Alpay Göltekin’i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı. 

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