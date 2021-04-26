Müzisyen Asım Ekren vefat etti

Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden olan ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti.

'Milli damat' olarak anılan Ekren, 2011 yılında itibaren lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu. Asım Ekren'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

"AHH BE ASIM ABİM"

Acı haberi müzisyen Aydın Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Karabulut, üzüntüsünü, "Ahh be Asım abim, hoca... Işıklarla babam" sözleriyle dile getirdi.

“SENİ HEP GÜLEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIZ”

Yakın arkadaşının vefatı ile sarsılan Ajda Pekkan, "Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu" açıklamasını yaptı.



ASIM EKREN KİMDİR?



Asım Ekren, 1951 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1960'lı yıllarda Haramiler grubunda bateristlik yaptı İlk evliliğini İstanbul Gelişim Orkestrası şefi Selçuk Başar'ın kardeşi Asuman Başar ile yaptı. Bu evliliğinden Binnaz ve Mert isimli iki çocuğu oldu. 1982 yılında Zerrin Özer ile nişanlandı 22 Temmuz 1985'te saat 16:30'da Büyükçekmece'de bir evde Büyükçekmece belediye başkanı Ali Çebi'nin kıydığı bir nikâhla Zeynep Özal ile evlendi. Zeynep Özal ile evlendikten sonra çeşitli iş adamları ile tekstil işi yaptı. Zeynep Özal'dan boşandıktan 53 gün sonra eski nişanlısı Selma Güneri ile Kadıköy evlendirme dairesinde Kamil Sönmez'in nikâh şahitliği yaptığı bir törenle evlendi.

1987 yılında Güngör Bayrak ile baş rolünü paylaştığı Bomba isimli filmde silah kaçakçılığına bulaşan bir müzisyeni canlandırdı. 2011 yılında lenf kanserine yakalandı.

İstanbul Gelişim Orkestrası’nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı’nın Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı Folkestra isimli bir grup kurdu

Asım Ekren, 26 Nisan 2021 tarihinde vefat etti.



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