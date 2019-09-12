Müzisyen Cem İdiz'den yeni kitap: Çocuklar ve Gençler için Yıldıztozu Şarkıları

Orkestra ve oda müziği eserlerinin yanı sıra çok sayıda tiyatro ve film müziği besteleyen Cem İdiz, bu kez çocuk şarkıları alanında özel bir çalışmaya imza attı.

“Çocuklar ve Gençler için Yıldıztosu Şarkıları” adlı kitapta çocuklar ve yetişkinlerin severek dinleyeceği 14 şarkı ve notalardan oluşuyor.

Pan Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitabın ekindeki CD'de ise eserlerin hem yorumları hem de piyano eşlikli enstrümantal kayıtları var. Böylelikle eserleri yalnızca dinlemek isteyenler için değil yorumlamak isteyen müzik eğitimcileri için de imkan yaratıyor.

Cem İdiz bu kitap için bestelediği, kızı Elif İdiz’in ise seslendirdiği eserler arasında; Turgut Özakman’ın “Selam” ve “Problematik” ve Orhan Veli Kanık’ın “Ağaç” şarkıları yer alıyor.

