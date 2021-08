Müzisyen Don Everly hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran ünlü rock grubu The Everly Brothers'ın kurucularından olan Don Everly 84 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin cumartesi günü Nashville'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.

"KALBİNİ DİNLEYEREK YAŞADI"



Everly ailesinin sözcüsü, ölüm haberini doğrularken sebebini açıklamadı. 84 yaşındaki müzik efsanesinin ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ailesi "Don kalbi ne derse hep onu dinleyerek yaşadı. O hayallerini yaşayabilmekten, ruh eşi Adela ile evli olmaktan ve bir Everly Brother olmaktan ne kadar mutlu olduğunu hep dile getirirdi" şeklinde konuştu.





DON EVERLY KİMDİR?



Pop müziğin en büyük vokal ortaklıklarından biri olarak kabul edilen Phil ve Don Everly, 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başında, Bye Bye Love ve All I Have To Do Is Dream dahil olmak üzere dünya çapında hitlere sahipti. İkili; Beatles, Hollies, Simon ve Garfunkel, Beach Boys, Byrds ve Crosby, Stills ve Nash üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattı.

ELVIS PRESLEY İLE AYNI LİSTEYE GİRDİ





1957-1962 yılları arasında ABD’de 15 hit şarkıya sahip olan ikili, Rolling Stone dergisi tarafından rock’ın en önemli vokal ikilisi olarak nitelendirildi. Everly Kardeşler, 1986 yılında Elvis Presley, Chuck Berry ve Little Richard gibi isimlerle birlikte Rock and Roll Onur Listesi’ne seçildiler ve 1997’de Grammy’de ömür boyu başarı ödülü aldılar.



Isaac Donald Everly, 1 Şubat 1937’de Brownie, Kentucky’de kömür madencisi Ike ve Margaret Everly’nin oğlu olarak doğdu. Yetenekli bir gitarist olan Ike, 1930’ların sonlarında iki kardeşin aileleriyle birlikte Everly Family adlı bir grupta çaldıkları müzik kariyerinin peşinde ailesini Chicago’ya taşıdı. Grup 1953’te dağıldı, ancak Don ve Phil ikili olarak devam ettiler. Don’dan iki yaş küçük olan Phil, 2014 yılında 74 yaşında akciğer hastalığından öldü.

