Müzisyen Durul Gence hayatını kaybetti

Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden Durul Gence, üç haftadır kanser tedavisi de gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ndeydi.

Türkiye'de batı müziğinin öncülerinden, pek çok ünlü isme eşlik eden müzisyen Durul Gence, 81 yaşında yaşamını yitirdi.



Yazar Yekta Kopan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok çok üzüldüm. Ne denir ki... 90'lar Ankara'sında, ABar'da Durul Gence'li gecelerde çeşit çeşit müzik eğitiminden geçerdik. Çok değerli bir müzisyene, iyi bir insana veda ettik" ifadelerini kullandı.

DURUL GENCE KİMDİR?



1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı 'Şeyh Şamil' plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.



Bir yıl kadar Norveç'te kalan müzisyen, ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri verdi.



1971 yılında yılın sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan aldı.



Caz eğitimine katkılarından dolayı Arif Mardin‘in önerisiyle “Boston Berklee School of Music”ten gönderilen bir burs ile ödüllendirildi. Bilgehan Erten (Klavye), Atilla Şentin (Üflemeli ve Vurmalı çalgılar) ve Murat Ulus (Bas)’tan oluşan DG-4 adlı grubu ile konserler verdi.

