İkinci sezon finalini 4 Mayıs Pazartesi günü yayınlayacak olan My Brilliant Friend'e üçüncü sezon onayı geldi.



My Brilliant Friend'in önümüzdeki üçüncü sezonu, serinini üçüncü kitabı Those Who Leave and Those Who Stay'i temel alıyor.



HBO, Fremantle ve İtalyan yayıncı Rai tarafından ortak yapım aşamasında olan modern drama, İtalyan yazar Elena Ferrante'nin Neapoliton Romanları dizisine dayanıyor.