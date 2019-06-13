Dijital Sanatlar Yapımevi, yeni filmi Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun afişi için bu kez farklı bir uygulamaya gitti. Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film, dizi afişi, müzik albümü, kitap kapağı ve logo tasarımlarıyla başarılı çalışmalara imza atan Emre Erdem ve 70x100 ekibinin tasarladığı dört afişi oylamaya açtı.

Sosyal medya hesaplarından takipçilerin beğenisine sunulan afişler arasından en fazla oy alan tasarım, filmin tüm tanıtım çalışmalarında kullanılacak.

1 Temmuz tarihine kadar sürecek oylamaya katılan takipçilerden belirlenen 5 kişi, filmin galasına katılım hakkı kazanacak.

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı Naim’in yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu var.

Güçlü oyuncuları bir araya getiren filmde, Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen genç yetenek Hayat Van Eck’le birlikte Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu rol alıyor.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 25 Ekim'de vizyona giriyor.