Naim Süleymanoğlu'u canlandıran Hayat Van Eck: Ona hayran oldum

İki yıl önce 50 yaşında aramızdan ayrılan eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını ve şampiyonluklarını Bulgaristan'dan başlayarak beyazperdeye taşıyan filmde, Hayat Van Eck'e Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler eşlik ediyor. Van Eck, böyle bir projenin hayata geçirileceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığını, bizzat başvuruda bulunduğunu ve çekimler sırasında Naim'in hayatına dair ayrıntıları öğrendikçe daha büyük bir hayranlık beslemeye başladığını, tüm sürecin kendisini çok geliştirdiğini söyledi.



“FİLMDEN ÖNCE KİMSE BENİ NAİM'E BENZETMİYORDU”



Hayat Van Eck, filmin çekimlerinden önce kimsenin onu Naim Süleymanoğlu'na benzetmediğini fakat senaryoya hazırlanırken saç ve yürüyüş şekli, duygusu, mimikleri gibi ayrıntıları öğrendikçe uygulamaya başladığını ve artık herkesin onu günlük hayatta da Naim'e benzettiğini dile getirdi.



Naim Süleymanoğlu

“HALTER KALDIRMAYI NAİM'İN KARDEŞİ MUHARREM SÜLEYMANOĞLU'NUN ÖĞRENDİM”



22 Kasım'da vizyona giren film için 1 yıl öncesinden çok yoğun bir vücut geliştirme ve halter programına başlayan genç oyuncu, haftada 5 gün, günde en az 2.5 saatlik çalışma ile vücudunu ünlü halterciye benzetmeye gayret ettiğini ve çekimler sırasında ağır halterleri kaldıracak duruma geldiğini ifade etti. Hayat Van Eck yaklaşık 1 yıl süren vücut geliştirme sürecinde dünya şampiyonu bir Vücut Geliştirme Uzmanı olan Mehmet Kasap ile çalıştı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun halter kaldırdığı sahneleri canlandırmak için kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile çalıştığını söyleyen 19 yaşındaki oyuncu, silkmede 30 kg, koparmada ise 27-30 kiloya kadar kaldırabildiğini dile getirdi.



“TEBRİK EDİYORUM"



Daha önce Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Daha” filminde rol alan Hayat Van Eck, usta oyuncu Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmesi ile ilgili şunları söyledi: “Tebrik ediyorum adamı. Çok önemli bir iş başardı. Şahsiyet, Onur Ağabeyin (Onur Saylak) Daha'dan sonraki ikinci işiydi. Tüm ekip aynıydı. O ekip bunu başardığı için çok mutluyum. Dizide hiçbir dahlimin olmamasına rağmen çok gurur duydum”

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU FRAGMANI

