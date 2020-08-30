Napoliten şarkıları Talimhane Sahne'de yankılandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Talimhane Sahne'deki Napoliten konserinde müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 13:52 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 14:15

Napoliten şarkıları Talimhane Sahne'de yankılandı

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Napoliten konserinde müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen konser, Talimhane Sahne'de gerçekleşti.

Konserde, İtalyan sanatçılar Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo ve Salvatore Cardillo'nun "l'te vurria vasa", "A vucchella", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Maria, Mari", "Dicitencello Vuie", "Torna a Surriento", "La Serenata" ve "Guapparia" adlı duygu yüklü eserleri solo olarak seslendirildi. "Marechiare" ve "O sole mio" adlı eserlerinde ise tüm tenorlar beraberce eserleri yorumladı.

Tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Ufuk Toker ve Onur Turan'ın sahne aldığı konserde, sanatçılara piyanist Hüseyin Kaya eşlik etti.

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