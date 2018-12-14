Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon duyurusu yapılan Narcos: Mexico’da yeni sezonunda, Y Tu Mama Tambien ve Rouge One gibi filmlerden aşina olduğumuz, Narcos: Mexico’daki performansı ile Critics’ Choice ödüllerinde En İyi Erkek Drama Dizi Oyuncusu’na aday gösterilen Diego Luna’ya, True Detective de Destroyer’dan tanıdığımız Scoot McNairy eşlik edeceği açıklandı.
Yakın zamanda Mexico City’de yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin baş yapımcılığını yine Eric Newman üstleniyor. Jose Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard ve Andres Baiz de dizinin yapımcılığını paylaşan isimler.
Narcos: Mexico ikinci sezonuna Scoot McNairy katılıyor
Sanat
Netflix, ilk sezonun başrolü Diego Luna’nın 2. sezonda da devam edeceğini açıklarken Luna'ya bu kez Scoot McNairy’nin eşlik edeceğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon duyurusu yapılan Narcos: Mexico’da yeni sezonunda, Y Tu Mama Tambien ve Rouge One gibi filmlerden aşina olduğumuz, Narcos: Mexico’daki performansı ile Critics’ Choice ödüllerinde En İyi Erkek Drama Dizi Oyuncusu’na aday gösterilen Diego Luna’ya, True Detective de Destroyer’dan tanıdığımız Scoot McNairy eşlik edeceği açıklandı.