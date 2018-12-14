NTV'YE KONUŞTULAR 

Geçtiğimiz günlerde ikinci sezon duyurusu yapılan Narcos: Mexico’da yeni sezonunda, Y Tu Mama Tambien ve Rouge One gibi filmlerden aşina olduğumuz, Narcos: Mexico’daki performansı ile Critics’ Choice ödüllerinde En İyi Erkek Drama Dizi Oyuncusu’na aday gösterilen Diego Luna’ya, True Detective de Destroyer’dan tanıdığımız Scoot McNairy eşlik edeceği açıklandı.

Yakın zamanda Mexico City’de yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin baş yapımcılığını yine Eric Newman üstleniyor. Jose Padilha, Doug Miro, Carlo Bernard ve Andres Baiz de dizinin yapımcılığını paylaşan isimler.

Scoot McNairy
Scoot McNairy