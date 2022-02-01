NASA astronotu Tom Cruise'u uyardı: Burası kötü kokuyor

ABD'li astronot Victor Glover, uzayda film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'la bir podcast kaydetti. NASA'nın yayımladığı programda Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair deneyimlerini aktardı.

"ÖNCE İÇİNİZE İŞLER"



Kasım 2020'de SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla UUİ'de edindiği deneyimi paylaşan Glover ünlü oyuncuya bazı uyarılarda bulundu. Bunlardan biri de istasyondaki koku problemiyle ilgiliydi. Glover "Uzay istasyonuna ilk vardığınızda, sert kokuyu hissedersiniz. Koku önce içinize işler, sonra alışırsınız" dedi.

"SOYUNMA ODASI GİBİ KOKUYOR"



Deneyimli Astronot, "Egzersiz ekipmanlarının olduğu modüle girdiğinizde banyonun da orada olduğunu görürsünüz. Yani, bu en kokulu modüldür. Tıpkı soyunma odası gibi kokuyor" diye konuştu.

"GENEL KOKU HASTANELER GİBİ"



Victor Glover istasyonun genel kokusunun daha çok hastaneleri andırdığını söyledi. NASA astronotu, uzay yürüyüşlerinin de uzaktan göründüğü kadar keyifli olmadığını söyledi.



"ELLERİNİZLE MARATON KOŞMAK GİBİ"



Glover "Vücudunuzla birlikte yüzlerce kilo eden bir takım elbiseyle hareket ediyorsunuz ve bacaklarınızı çok nadiren kullanıyorsunuz. Maraton koşmak gibi ama ellerinizle" dedi.

Halo'nun fragmanı yayınlandı