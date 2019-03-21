Natalie Portman'ın astronotu canlandıracağı Lucy in the Sky'da Jon Hamm, Zazie Beetz, Dan Stevens, Nick Offerman gibi oyuncular da rol alıyor.
Yönetmenliğini Noah Hawley üstlendiği film, kadın astronot Lisa Nowak'ın gerçek öyküsünden esinlenilerek beyazperdeye uyarlandı. Filmin bu yıl içinde gösterime girmesi bekleniyor.
KONUSU
Uzayda astronot olarak görev alan Lucy Cola isimli bir kadın görevden dönmesinin ardından yaşama çok kolay uyum sağlayamaz. Hayatını değiştiren bu uzay deneyimi, algılarında farklı sonuçlar doğurur. Lucy, yavaş yavaş gerçeklik ile olan bağlarını koparır.
Natalie Portman yeni filminde astronotu canlandıracak
Sanat
Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, yeni filmi Lucy in the Sky'da bir astronota hayat verecek.
Natalie Portman'ın astronotu canlandıracağı Lucy in the Sky'da Jon Hamm, Zazie Beetz, Dan Stevens, Nick Offerman gibi oyuncular da rol alıyor.