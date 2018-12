1950’li ve 60’lı yılların ünlü Hollywood yıldızı Natalie Wood’un belgeseli çekiliyor. HBO Documentary Films tarafından çekilecek Natalie Wood: What Remains Behind belgeseli için prodüksiyon süreci başladı.



Film, Hollywood ikonunun hayatını kızı Natasha Gregson Wagner'in ve kendisinin en yakınlarının aracılığıyla anlatacak.



Belgesel, daha önce görülmemiş videolar, fotoğraflar, günlükler ve mektuplar ile Wood'un özel hayatının kapılarını aralayarak arkadaşları, ailesi ve meslektaşları ile samimi röportajlar sunacak.

ÜÇ KEZ OSCAR'A ADAY OLDU

25 yaşına gelmeden üç kez Oscar’a aday gösterilen, henüz 43 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybeden Natalie Wood, arkasında 11 yaşındaki küçük kızı Gregson Wagner'i bırakmıştı.



Belgeselin yapımcılığını Steven Spielberg'in sahibi olduğu Amblin Television yapıyor. Yapımcılar arasında Gregson Wagner ve Natalie Wood: Reflections on a Legendary Life kitabının yazarı Manoah Bowman da bulunuyor. Laurent Bouzereau yönetmen koltuğuna otururken Darryl Frank ve Justin Falvey de yürütücü yapımcı olarak yer alacak.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ KALDI

Natalie Wood, Love with the Proper Stranger, Splendor in the Grass ve Rebel Without a Cause filmleriyle Oscar adaylığı kazandı. Oyuncu aynı zamanda, Jerome Robbins ve Robert Wise’la birlikte 10 dalda Oscar adayı olan West Side Story'nin de oyuncularından biri oldu.

Wood, 1981 yılında eşi Robert Wagner ve Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu esnasında denize düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen dönemlerde ölüm nedeninin kaza olmadığı ortaya çıksa da, bu şüpheli ölümün arkasındaki gizem hiçbir zaman aydınlatılamadı.