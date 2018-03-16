Nazan Öncel'den yeni albüm

19 Mart’ta DMC etiketiyle piyasaya çıkacak olan ‘Durum Şarkıları’, şarkıların düzenlemelerini Hakan Kurşun, aranjelerini ise Can Güngör yaptı.



Albümün kartoneti ise her şarkının durumunu resmeden karikatür sanatçısı Ergun Gündüz tarafından çizildi. Nazan Öncel albümünü geçtiğimiz mayıs ayında vefat eden, bir ömür müzikal yolculuk yaptığı eşi Akşit Togay’ın anısına ithaf etti.

Öncel, “O herkesin Akşit Abi’sidir. Üzerimde sonsuz emeği vardır. Ona olan vefa borcumu bir ömür ödeyemem, yaşadıkça minnettarım” diyerek duygularını dile getirdi.