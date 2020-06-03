Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı

Novodeviçye Mezarlığı'nda yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi.



Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova’daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet’in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı.



Moskova’da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Covid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek.