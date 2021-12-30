NBA yıldızı Magic Johnson Lakers dizisi hakkında konuştu: Heyecanlı değilim

Yönetmen ve baş yapımcı Adam McKay'in imzasını Los Angeles Lakers'ı konu alacak dizi, NBA ekibinin başarılı Showtime dönemine odaklanarak mart ayında başlayacak.



Johnson, dizi için heyecanlı olmadığını söyledi ve hem kendisinin hem de Lakers'ın sahibi Jeanie Buss'un kendi şovları üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



Efsane yıldız, "Farklı dizilerimiz çıkıyor. Bende bir tane var. Ardından Jeanie Buss, Showtime'da bir tane yapacak. Dört gözle beklediğim bunlar. Dediğim gibi, bunu dört gözle beklemiyorum. Onu öylece bırakacağım" dedi.



HBO tarafından hazırlanan Lakers dizisinde Quincy Isaiah Magic'i canlandırıyor ve diğer oyuncular arasında o zamanki sahibi Jerry Buss rolünde John C. Reilly, genel müdür Jerry West rolünde Jason Clarke ve koç Pat Riley rolünde Adrien Brody yer alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin