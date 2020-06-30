Neil Patrick Harris Matrix 4'ün kötü adamı olacak

Lana Wachowski'nin tek başına yönettiği Matrix 4'ün senaryo detaylarının çoğu bilinmiyor ve oyuncular üzerinde gizem duygusu var. Keanu Reeves'in Neo olarak ikonik rolünü yeniden ortaya koyacağını ve Trinity olarak Carrie-Anne Moss'un yeniden yer alacağını tahmin etmek zor değil.



Yoğun söylentiler arasında Merovingian olarak Lambert Wilson ve Niobe olarak Jada Pinkett Smith'in yer alacağı da konuşuluyor. Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick bir sonraki macerasında Neo'ya katılan isimler arasında yer alıyor.



Harris merakla beklenen filmin kötü adamı olarak seyirci karşısına çıkacak.