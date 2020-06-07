Neredesin Firuze 16 yıl aradan sonra tekrar gösterime girecek

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen 'Senaryo Sohbetleri'nin konuğu 'Yönetmen Gözüyle Senaryo' başlığı ile Ezel Akay oldu.

“TÜRK SİNEMASI ŞU AN YARATICILIKTAN UZAK FİLMLERLE DOLU"



Programda bağımsız sinemaya ve popüler sinemaya dair görüşlerini anlatan Akay, “Sanat filmi de gişe filmi de birbirinden beslenmeli ve birbirlerine ihtiyaç duymalı” ifadesini kullandı. Bağımsız sinemacıların çok daha yaratıcı olduğunu söyleyen Akay, buna rağmen ülke sineması olarak henüz istenilen seviyede olunmadığını söyledi. “Türk Sineması şu an için yaratıcılıktan ilham almayan bir sinema ve bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bağımsız diye tabir ettiğimiz filmlere de baktığımız zaman çoğunun yaratıcılıktan uzak olduğunu görüyoruz. Yapılan işlerin arasında çığır açan çok az iş var. Buradaki yaratıcılık az olduğu için de popüler filmler buradan beslenemiyor ve aynı konuları tekrar ediyorlar. Ülke olarak bunu aşmak için de ciddi bir yaratıcı dalgaya ihtiyacımız var” değerlendirmesini yaptı.

NEREDESİN FİRUZE TEKRAR SİNEMALARDA

Akay, bir sürpriz yaptı ve Neredesin Firuze filminin 16 yıl aradan sonra bu sene tekrar sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu. Dönemin müzik dünyasındaki gerçek kişilerin ve gerçek olayların üzerine kurulmuş olan film, yaz döneminde sinema salonlarının da açılışını müjdeleyecek.



“HACİVAT VE KARAGÖZ İÇİN İLK CEM YILMAZ'LA GÖRÜŞTÜM"



Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili soruda “İlk Cem Yılmaz’a gösterdim bu hikayeyi. 'Hem Hacivat'ı hem Karagöz’ü sen oynarsın' dedim. O da bu fikri çok ilginç buldu. Ama vakitlerimiz uymadı. Sonra Hacivat rolünü Haluk Bilginer’e, Karagöz rolünü Ata Demirer’e önerdim. Hoşlarına gitti, ama yine aradan vakit geçti, takvimler uymadı. Ben de Beyazıt Öztürk’e gittim. Sonra da Haluk Bilginer’e 'Rolleri değiştirelim, sen Karagöz’ü oyna' dedim. Daha önce hiç böyle bir rol oynamadığı için çok heyecanlanmıştı. Böylece Karagöz rolü Haluk Bilginer’e, Hacivat rolü de Beyazıt Öztürk’e gitmiş oldu” açıklamasını yaptı.