Neredesin Firuze ekibinden Zeki Müren'in Öpücüğü geliyor

Oyuncu ve senarist Levent Kazak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ekibinin üçüncü film için bir araya geldiğini açıkladı. Kendisiyle birlikte Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Yusuf Eldeleklioğlu’nun da bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Kazak, filmin isminin Zeki Müren'in Öpücüğü olduğunu duyurdu.



Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde Ezel Akay yönetmen koltuğunda, Haluk Bilginer başrolde ve Levent Kazak senarist olarak beraber çalışmıştı. Neredesin Firuze, 2004 yılında çekilmiş ve bir Unkapanı hikayesi üzerinden müzikal komedi türünde başarılı bir yapım olarak izleyiciyle buluşmuştu. Haluk Bilginer dışında başlıca rollerde Cem Özer, Demet Akbağ, Ruhi Sarı, Özcan Deniz ve Şebnem Dönmez yer alıyordu.



Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ise 2006 yılında vizyona girmişti. Geleneksel eserin modern bir uyarlaması olan filmin başrollerinde bu kez Haluk Bilginer'e Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç ve yine Şebnem Dönmez eşlik etmişti.

HALUK BİLGİNER'İN EMMY BAŞARISI