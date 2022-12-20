Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini anlatan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' filminin yapımcısının mahkeme kararına itirazı reddedildi.



Konuya ilişkin filmin yapım şirketi Dijital Sanatlar'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan film, İstanbul 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karara göre yayınlanamayacak.



Ertaş'ın ailesinin yapımcı Mustafa Uslu'ya açtığı dava geçen hafta İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Yayın yasağı olan duruşmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, filmin ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar vermişti.



Son olarak Dijital Sanatlar'ın yaptığı yazılı açıklamada ise, şunlar kaydedildi:



"Geçtiğimiz hafta vermiş olduğu İhtiyati Tedbir Kararı'na vakit kaybetmeksizin itiraz etmiştik. Sayın mahkeme itirazımızla ilgili kararını bugün açıkladı ve üzülerek söylemeliyiz ki itirazımız reddedildi. Sayın mahkeme kararına gerekçe olarak, uyuşmazlığın çözümünün 'hukuk dışında özel ve teknik bilgiyi de gerektirdiği, bu nedenle HMK'nın 266. maddesi kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği ancak gelinen aşamada henüz bilirkişi incelemesi yaptırılamadığından (bilirkişilere izletilmeden) filmin sinemalarda vizyona girmesi ya da internet/sosyal medya/dijital yollarla umuma iletilmesi halinde davanın konusuz kalacağı belirtmiştir.



Hukuki sürecin tarafımızca son derece titiz bir biçimde takip edildiğini, sayın mahkemenin bu kararına da en kısa sürede itiraz edeceğimizi, bu bağlamda sinema filmimizin seyircisi ile en kısa sürede buluşması için gereken her türlü hukuki mücadelenin sonuna kadar verileceğini, adaletin er geç mutlaka tecelli edeceğine inancımızın tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yüce mahkemenin adalet terazisine güvendiğimizi bir kez daha belirtiriz."

