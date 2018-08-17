Marvel’s Iron Fist dizisinin 2. sezonundan Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonu 7 Eylül’de başlıyor.



Netflix ve Marvel işbirliğinde ekrana taşınan Marvel's Iron Fist'in ikinci sezonunda Danny Rand ya da diğer adıyla Iron Fist, New York’un suç çetelerine karşı savaşını sürdürüyor. Kung-fu alanındaki ustalığını ve muhteşem yeteneklerini kullanan Danny, gerçekte kim olduğuyla da yüzleşmeye çalışıyor. Danny diğer yandan hiç bilmediği, acımasız bir dünyaya adım atıyor.

MARVEL'S IRON FIST FRAGMANI

Marvel's Iron Fist’in ikinci sezon senaryosunu Scott Buck’ın yerine Raven Metzner yazıyor.



Dizinin başrol oyuncusu Finn Jones’a Jessica Henwick, Simone Missick, Tom Pelphrey, Jessica Stroup, Sacha Dhawan ve Alice Eve gibi isimler eşlik ediyor.