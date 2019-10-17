Netflix, Almanya'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Frankfurt Kitap Fuarı’nda, Elif Şafak’ın Aşk adlı kitabının haklarını satın aldığını resmi olarak duyurdu. Henüz diziyle ilgili detaylar belli olmasa da, kitaptan yola çıkılarak bir senaryo kaleme alınarak prodüksiyonuna başlanacak.



Aşk romanından uyarlanacak olan dizi, Hakan: Muhafız, Atiye ve Aşk 101’den sonra dördüncü Netflix dizisi olacak.



2011'de tüm dünyadaki okuyucularıyla buluşan ve büyük bir ilgi toplayan Elif Şafak imzalı, Ella Rubinstein'ın hikayesini konu edinen Aşk kitabında, Ella, kocası ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan, iyi bir hayatı olan bir kadındır. Hayatında başarı ve mutluluk konusunda bir eksik yokmuş gibi görünen Ella'nın aslında yaşamında bir boşluk vardır. Bu boşluk da 'aşk'tan ibarettir. Ella'nın bu sırada yaşamı, 13. yüzyılda yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi ve yoldaşı Şems-i Tebrizi ile kesişir. Okuduğu yazı, yaşamının değişmesine neden olacaktır.

Aşk kitabı çıktığı dönemde, Türkiye'de 850 binden fazla satış rakamına ulaşmasının ardından 37 dile çevrildi.



Dizinin yapımına ne zaman başlanacağı ve projede kimlerin rol alacağı henüz bilinmiyor.

HAKAN: MUHAFIZ KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ