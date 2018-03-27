Netflix filmleri 71. Cannes Film Festivali’nde yarışamayacak

Bu yıl 71’incisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali’nde Netflix filmlerine ambargo haberi geldi.



Bu yıl 8-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde Netflix filmleri yarışamayacak. Gerekçe, Netflix’in, filmlerin bir haftadan daha kısa süre sinema salonlarında gösterilmesine izin verip aynı anda online platfformda da göstemek istemesi.



Bu yıldan itibaren Cannes’a katılan filmleri Fransa vizyon tarihine sahip olması gerekecek. Öte yandan Netflix'in festivalde film göstermesine izin verilirken, filmlerin “Altın Palmiye” (Palme d'Or) için yarışma hakkı olmayacak.



Geçen yıl Bong Joon-ho imzalı ‘Okja’ ve Noah Baumbach imzalı ‘The Meyerowitz Stories’ Cannes'da yarışan Netflix filmleri olmuştu.