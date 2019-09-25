Netflix Türkiye; büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi Breaking Bad’in devam filmi olan El Camino’nun fragmanını yayınlandı. Ancak Dijital platformların RTÜK denetimine girmesinin ardından Netflix Türkiye’nin fragmanda sansür uygulandığı iddia edildi. Netflix Türkiye, sansür iddiaları için bir açıklama yayınlayarak konuya açıklık getirdi.

"ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK OLABİLİYOR"

Resmi açıklamada Netflix, tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebildiğini açıkladı.

Fragmanda değiştirilen sahnenin fotoğrafı

El Camino: Bir Breaking Bad Filmi yurt dışında yayınlanan fragmanında bir sahnede sigara yer alırken, ülkemizde yayınlanan fragmanda ise sigara yer almıyor.



El Camino: A Breaking Bad Movie yurtdışı fragmanı

İşte, Netflix sansürü ile ilgili yapılan açıklamanın tamamı: “Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek.



El Camino: A Breaking Bad Movie Türkiye fragmanı



Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”