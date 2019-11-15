Netflix'in ilk animasyon filmi Klaus başlıyor

Okan Bayülgen, Serra Yılmaz, Yekta Kopan ve Ece Uslu Netflix’in ilk animasyon filmi Klaus’un seslendirmesi için stüdyoya girdi. Bugün tüm dünyayla aynı anda gösterime giren animasyon filmi, soğuk bir kasabaya tayin edilen postacının, Noel Baba’yı saklandığı yerden bulmasını konu ediyor.



FİLMDEKİ KARAKTERLER



Klaus: Okan Bayülgen



Jesper: Yekta Kopan



Alva: Ece Uslu



Mrs. Krum: Serra Yılmaz





KLAUS'UN KONUSU



Postacı akademisinin en kötü öğrencisi Jesper (Jason Schwartzman) kendini Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan buzlarla kaplı bir adada görevlendirilmiş olarak bulur. Kavgalı adalılar, bırakın mektuplaşmayı birbirlerine selam bile vermemektedir. Jesper tam pes etmek üzereyken öğretmen Alva (Rashida Jones) ile arkadaşlık kurar. Ayrıca Jesper, el yapımı oyuncaklarla dolu bir kulübede tek başına yaşayan Klaus (Oscar ödüllü J.K. Simmons) ile tanışır. Smeerensburg kasabasında bir kez daha kahkahaların çınlamasını sağlayan bu umulmadık arkadaşlıklar; cömert komşuların, sihirli ilimlerin ve bacaya özenle asılan çorapların yer aldığı yeni bir gelenek yaratır. Çılgın Hırsız'ın ortak yaratıcısı Sergio Pablo tarafından yaratıldı.

