Netflix Rusya'daki projelerini durdurdu: Zato dizisi ve 4 yapım rafa kalktı

ABD merkezli Variety'nin özel haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Netflix'in "Ukrayna'nın mevcut işgalinin etkisini" değerlendirdiğini ifade etti.



Bu kapsamda, çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı.



Rusya'da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix'in, ülkede 1 milyona yakın kullanıcısı olduğu belirtiliyor.



Şirket, 1 Mart'ta Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.



Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok" açıklamasını yapmıştı.



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