Netflix Rusya'daki projelerini durdurdu: Zato dizisi ve 4 yapım rafa kalktı

Disney, Warner Bros ve Sony gibi yapım şirketlerinin ardından Netflix de Rusya için projelerini rafa kaldırdı. Tüm projelerin ve satın almaların durdurulduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 13:23 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 13:24

Netflix Rusya'daki projelerini durdurdu: Zato dizisi ve 4 yapım rafa kalktı

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ABD merkezli Variety'nin özel haberine göre, şirkete yakın kaynaklar, Netflix'in "Ukrayna'nın mevcut işgalinin etkisini" değerlendirdiğini ifade etti.

Bu kapsamda, çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımının durdurulduğu aktarıldı.

'da geçen yıl hizmet vermeye başlayan Netflix'in, ülkede 1 milyona yakın kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Şirket, 1 Mart'ta Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Bir Netflix yetkilisi, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok" açıklamasını yapmıştı.

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