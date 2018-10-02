İnternet üzerinden dizi, belgesel ve sinem filmi yayını yapan televizyon ağı Netflix'te bundan sonra dizi ve filmlerin sonunu seyirciler de belirleyebilecek.



California'daki Los Gatos firması tarafından geliştirilen ürünlerde, kullanıcılar bir sonraki hikayenin nasıl şekilleneceğine karar verebilecek.



Bloomberg'in haberine göre, Netflix daha önce yayınladığı fantastik kısa film Puss in Book'ta, izleyicilerin alternatif sonlara karar vermelerine izin vermişti.



Yeni sistemin ise yıl sonuna kadar yayınlanması bekleniyor. Ayrıca, Netflix'in ünlü bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın bir bölümünün de söz konusu sistemle yayınlanacağı belirtiliyor.



Netflix'ten ise söz konusu gelişmelere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.