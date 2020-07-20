Netflix'ten açıklama: Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz

Netflix Türkiye'den çekileceği yönündeki iddiaların ardından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

20.07.2020 - 15:01 | Son Güncelleme : 20.07.2020 - 15:07

Netflix'ten açıklama: Türkiye’deki üyelerimize bağlılığımızı sürdürüyoruz

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AK Parti'den Netflix açıklaması

Netflix'ten Türkiye'den çekilme iddialarına açıklama geldi. 

Netflix sözcüsü,  “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

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