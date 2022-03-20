Neyzen Tevfik Bodrum'da konserle anılacak

Neyzen Tevfik Müzik Topluluğu, hiciv ve ney üstadı Neyzen Tevfik'in 24 Mart'taki doğum gününü kutlamak üzere Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 15:21

Neyzen Tevfik Bodrum'da konserle anılacak

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Neyzen Tevfik Topluluğu, 25 Mart'ta 'da müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 25 Mart'ta Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Neyzen Tevfik Anma Konseri" düzenlenecek.

Gecede neyzen Şükrü Fırat, rebabi Mehmet Refik Kaya, udi Bülent Okan, kanuni Savaş Özkök ve tabla sanatçısı Gürkan Özkan sahneye çıkacak.

yönetmenliğini arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu'nun yapacağı konserde 'Geçer', 'Küllerinden', 'Siciliano' ve 'Günaydın' gibi eserler seslendirilecek.

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