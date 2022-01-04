NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak

Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan 'The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection' başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geliyor. Sergi, 6 Ocak’ta Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda düzenlenecek.

Haberler - DHA 04.01.2022 - 11:19

NFT platformu dijital sanatçıları ve sanat koleksiyonerlerini buluşturacak

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Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium gibi Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan 'The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection' başlıklı sergide çağdaş sanat geleceğin teknolojisi ile bir araya geliyor. , 6 Ocak’ta Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda düzenlenecek.

Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye’den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılar ile buluşturmayı amaçlıyor. Platform aynı zamanda uluslararası sanatçılar ile galerileri de Türkiye’den platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.

NFT platformu Carny.io, NFT (Non-fungible-token) ile sanatçılar arası etkileşimi teşvik ederek teknolojiyi estetik yaratım süreçlerine dahil ediyor, sanatçılara fiziksel mekândan bağımsız ve coğrafi olarak sınırsız bir alan açıyor. Koleksiyonerler için sanat piyasasının yüzyıllardır süregelen provenans ve şeffaflık gibi kilit sorunlarına blok zinciri (blockchain) teknolojisi sayesinde çözüm sunan platform, Türkiye’nin canlı metropolü İstanbul’da, dinamik sanat ortamına yerel ve uluslararası odak sağlıyor.

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