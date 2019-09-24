Nick Cave, son yayınladığı Skeleton Tree’den üç yıl sonra grubu The Bad Seeds ile yeni bir albüm çıkarıyor. Cave, Ghosteen adlı yeni albüm haberini, hayran mektuplarını cevapladığı site The Red Hand Files aracılığıyla duyurdu.
Cave, açıklamasında şunları yazdı: "Yeni albüm haftaya geliyor. Adı Ghosteen, çift disklik bir albüm. İlk diskte 8 şarkı yer alıyor: 'The Spinning Song, Bright Horses, Waiting For You, Night Raid, Sun Forest, Galleon Ship, Ghosteen Speaks, Leviathan.' İkinci diskte 2 şarkı yer alıyor, ortalarında ise bir şiir var: 'Ghosteen, Fireflies, Hollywood.' İlk diskteki şarkılar evlat, ikinci disktekiler ise ebeveynleri. Ghosteen, göçmen bir ruhu yansıtıyor."