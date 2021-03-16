16.03.2021 - 12:00
Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu sanal törenle Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu.
Gal Gadot, Millie Bobby Brown, BTS, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Dove Cameron, Heidi Klum, Terry Crews, Dixie D’Amelio, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joshua Bassett, Anthony Anderson törende boy gösteren ünlülerden birkaçıydı.
Bunların yanında Nickelodeon yıldızları JoJo Siwa; That Girl Lay Lay; Jules LeBlanc ve Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green ve Darci Lynne (Unfiltered) ve Genç Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) da ödül törenine katıldı. İşte Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nin kazananları:
EN SEVİLEN KADIN SOSYAL MEDYA YILDIZI
Charli D’Amelio
EN SEVİLEN ERKEK SOSYAL MEDYA YILDIZI
James Charles
EN İYİ KADIN SPOR YILDIZI
Simone Biles
EN İYİ ERKEK SPOR YILDIZI
LeBron James
EN İYİ VİDEO OYUNU
Among Us
EN SEVİLEN BEBEK
Baby Shark