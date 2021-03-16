Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu sanal törenle Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu.

Gal Gadot, Millie Bobby Brown, BTS, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Dove Cameron, Heidi Klum, Terry Crews, Dixie D’Amelio, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joshua Bassett, Anthony Anderson törende boy gösteren ünlülerden birkaçıydı.

Bunların yanında Nickelodeon yıldızları JoJo Siwa; That Girl Lay Lay; Jules LeBlanc ve Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green ve Darci Lynne (Unfiltered) ve Genç Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) da ödül törenine katıldı. İşte Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nin kazananları:

TELEVİZYON

Alexa & KatieStranger ThingsAmerica’s Got TalentSpongeBob SquarePantsMillie Bobby BrownJace Norman

FİLM

Wonder Woman 1984Millie Bobby BrownRobert Downey Jr.SoulAnna Kendrick

MÜZİK

DİĞER KATEGORİLER

Ariana GrandeJustin BieberBTS“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber“Dynamite” - BTSBTS

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