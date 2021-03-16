Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu

Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri bu yıl sanal törenle sahiplerine verildi. Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu tören, Justin Bieber’ın sahne performansları ve ünlülerin katılımlarıyla renklendi. İşte çocuklara göre televizyon, sinema ve müzik dünyasının en iyileri...

16.03.2021 - 12:00

Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu

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Kenan Thompson’ın (Kenan, Saturday Night Live) sunduğu sanal törenle Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri sahiplerini buldu.

Gal Gadot, Millie Bobby Brown, BTS, Addison Rae, Sofía Vergara, David Dobrik, Tiffany Haddish, Anna Kendrick, Dove Cameron, Heidi Klum, Terry Crews, Dixie D’Amelio, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Joshua Bassett, Anthony Anderson  törende boy gösteren ünlülerden birkaçıydı.

Bunların yanında Nickelodeon yıldızları JoJo Siwa; That Girl Lay Lay; Jules LeBlanc ve Jayden Bartels (Side Hustle); Gabrielle Nevaeh Green ve Darci Lynne (Unfiltered) ve Genç Dylan (Tyler Perry’s Young Dylan) da ödül törenine katıldı. İşte Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nin kazananları:

TELEVİZYON

EN İYİ ÇOCUK TV ŞOVU

Alexa & Katie

EN İYİ AİLE TV ŞOVU

Stranger Things

EN İYİ REALITY SHOW

America’s Got Talent 

EN İYİ ÇİZGİ FİLM

SpongeBob SquarePants

EN İYİ KADIN TV YILDIZI

Millie Bobby Brown 

EN İYİ ERKEK TV YILDIZI

Jace Norman 

FİLM

EN İYİ FİLM

Wonder Woman 1984

EN İYİ KADIN FİLM OYUNCUSU

Millie Bobby Brown 

EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU

Robert Downey Jr. 

EN İYİ ANİMASYON FİLM

Soul

EN İYİ ANİMASYON SESLENDİRMECİ 

Anna Kendrick   

MÜZİK

EN İYİ KADIN SANATÇI

Ariana Grande

EN İYİ ERKEK SANATÇI

Justin Bieber

EN İYİ MÜZİK GRUBU

BTS

EN İYİ MÜZİK İŞBİRLİĞİ

“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber

EN İYİ ŞARKI

“Dynamite” - BTS

EN İYİ KÜRESEL MÜZİK YILDIZI

BTS 

DİĞER KATEGORİLER

EN SEVİLEN KADIN SOSYAL MEDYA YILDIZI

Charli D’Amelio

EN SEVİLEN ERKEK SOSYAL MEDYA YILDIZI

James Charles

EN İYİ KADIN SPOR YILDIZI

Simone Biles

EN İYİ ERKEK SPOR YILDIZI 

LeBron James

EN İYİ VİDEO OYUNU

Among Us

EN SEVİLEN BEBEK

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