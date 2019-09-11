Running with the Devil filmiyle seyirciyle buluşmak için gün sayan Amerikalı bir aktör ve yapımcı Nicolas Cage, Johnny Depp’e kariyeri konusunda nasıl destekte bulunduğunu anlattı.

MONOPOLY'İ O KAZANIRDI

The New York Times Magazine’e röportaj veren aktör, 1980’de Depp’in kendi apartmanını kiraladığını söyleyerek, “Çok iyi arkadaştık. Monopoly oynardık ve o kazanırdı. Bir gün onu izlerken, “Neden aktör olmuyorsun?” dedim. O dönemler kendisi müzisyen olmak istiyordu ve bana oyunculuk yapamayacağını söyledi” dedi.



BİR ANDA ŞÖHRET OLDU

Depp’e bu konuda ısrar ettiğini belirten Cage, “Onu kendi ajansıma gönderdim. Hemen ardından 84 yapımı Elm Sokağında Kâbus filminin seçmelerine katıldı. Bir anda şöhret oldu” şeklinde konuştu.

