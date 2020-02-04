Nicolas Cage'in kendini oynadığı The Unbearable Weight of Massive Talent filmi 2021’de vizyonda

Yapım şirketi Lionsgate, Hollywood’un ünlü aktörü Nicolas Cage’in kendini oynayacağı The Unbearable Weight of Massive Talent adlı filmin 19 Mart 2021’de gösterime gireceğini duyurdu.



Nicolas Cage’in hayat hikayesini anlatacak olan filmde Cage'in 90'lı yıllardaki haline odaklanılacak. Ergenlik çağındaki kızı ile olan ilişkisinin anlatılacağı film, Cage'in durmadan kötü filmlerde rol almasını ve yıldızının nasıl söndüğünü gözler önüne serecek.



Filmde Cage, ekonomik durumunu düzeltebilmek için Meksikalı bir milyarder iş insanının doğum günü partisine katılacaktır. Ancak adamın aynı zamanda bir uyuşturucu baronu olduğunu ve Meksika başkan adayının kızını kaçırdığını bilmiyordur. Cage, tüm tehlikelere rağmen CIA ile işbirliği yapmak zorundadır.

Tom Gormican ve Kevin Etten’in senaryosunu yazdığı filmi Gormican yönetecek. Filmin yapımcılığını ise Kevin Turen üstlenecek.