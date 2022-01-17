Nicole Kidman: Solgun tenimle yıldız oldum

Porselen teniyle bilinen Hollywood yıldızı Nicole Kidman (54) ünlü solgun renginin çocukken başına bela olduğunu ancak oyunculuk kariyerine adım atmasında da bu özelliğinin etkisinin olduğunu açıkladı.

Haberler 17.01.2022 - 11:21

Nicole Kidman: Solgun tenimle yıldız oldum

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Nicole Kidman: Ailemin desteği olmadan oyunculuk yapamam

ABD'li radyocu Terry Gross'a konuşan Nicole Kidman (54)çocukken ailesiyle Avustralya'da yaşarken, akranları öğlen güneşinde kumsalda oynarken kendisinin cildini korumak için evde kaldığını söyledi.

"ÇEHOV'UN OYUNLARINI CANLANDIRIYORDUM"

Aktris, arkadaşları kumsaldayken, evde Rus yazar Anton Çehov'un oyunlarını canlandırmaya başladığını ifade etti.

Kidman, "Çehov'un her rolünü oynadım. Yatak odamda, gündüz veya gece farklı saatlerde... Bunun beni mesleğime götüreceğini bilmiyordum" dedi.

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