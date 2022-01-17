Nicole Kidman: Solgun tenimle yıldız oldum

ABD'li radyocu Terry Gross'a konuşan Nicole Kidman (54)çocukken ailesiyle Avustralya'da yaşarken, akranları öğlen güneşinde kumsalda oynarken kendisinin cildini korumak için evde kaldığını söyledi.

"ÇEHOV'UN OYUNLARINI CANLANDIRIYORDUM"



Aktris, arkadaşları kumsaldayken, evde Rus yazar Anton Çehov'un oyunlarını canlandırmaya başladığını ifade etti.



Kidman, "Çehov'un her rolünü oynadım. Yatak odamda, gündüz veya gece farklı saatlerde... Bunun beni mesleğime götüreceğini bilmiyordum" dedi.

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