Nicole Kidman’dan yeni dizi: The Undoing

Son olarak ödüllü dizi ‘Big Little Lies’ ile ekranlarda yer alan Nicole Kidman, yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



50 yaşındaki Avustralyalı yıldızın ‘Big Little Lies’ın yapımcılarıyla bir araya geldiği öğrenildi.



Kidman’ın, yapımcılar David E. Kelley ve Bruna Papandrea ile yeni HBO dizisi ‘The Undoing’ için çalıştığı belirtildi.



Dizi, Jean Hanff Korelitz’in ‘You Should Have Known’ romanından uyarlama olacak.



HBO dizisi Big Little Lies, Emmy ve Altın Küre ödülleri aldı.

The Undoing dizisinde Kidman, Grace Sachs adlı ilk kitabını yayınlamaya çalışan bir terapisti canlandıracak. Dizide, oğlu ve kocasıyla mutlu bir hayatı olan Sachs’ın kocasının bir faciada kaybolmasıyla hayatı değişir ve hem kendi hem de çocuğu için yeni bir hayat kurmak zorunda kalır.