Nilperi Şahinkaya: Erşan Kuneri'de rol alacağım

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alacağını açıkladı.

19.04.2021 - 11:57

Nilperi Şahinkaya: Erşan Kuneri'de rol alacağım

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Nilperi Şahinkaya Levent’'te görüntülendi. Bir klinikte ozon tedavisi yaptıran oyuncu soruları yanıtladı. Şahinkaya, “Virüsten dolayı ozon tedavisi yaptırdım” dedi.

Yaz tatili yapamayacağını belirten ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanacak projesi Erşan Kuneri'de rol alacağı iddialarını doğruladı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Şahinkaya, "Yazın sette olacağım. Cem Yılmaz ile birlikte Erşan Kuneri filminde oynayacağım. Yazın tatil yok, iş var" ifadelerini kullandı. 

Projede Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Zafer Algöz ve Ezgi Mola gibi isimlerin de yer alması bekleniyor. 

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