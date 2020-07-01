Ninja Turtles beyazperdeye dönüyor

Nickelodeon Animation, Seth Rogen, Evan Goldberg ve James Weaver'ın yönettiği yapım şirketi Point Grey Pictures'la birlikte yeni film seyirciyle buluşacak.



Phil Lord ve Chris Miller tarafından üretilen filmi Connected'ın direktörlerinden Jeff Rowe, filmi Neighbors'un da senaryo yazarı olan Brendan O’Brien'in senaryosundan yönetecek.



Proje, Nickelodeon Animation'ın ilk CG animasyon filmi olacak ve stüdyo, CG animasyon serisiyle 2012'de küçük ekran için yapılan Teenage Mutant Ninja Turtles serisinin izinden gidecek.