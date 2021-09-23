Nobel ödül töreni Covid-19 nedeniyle bu yıl da iptal edildi

Nobel ödülleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.



Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.



Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel'in küresel bir fenomen olduğunu belirterek, "Herkes Covid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar" dedi.

Her yıl 10 Aralık'ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Ödül töreni dijital platformda yapılacak.