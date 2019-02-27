Kadınlara yönelik tacizleri ortaya çıkan #MeToo kampanyası Nobel Edebiyat Ödülleri'nin kime verileceğini belirleyen İsveç Akademisi'nde bir istifaya daha neden oldu. Akademinin eski Daimi Genel Sekreteri Sara Danius görevi bıraktığını resmi olarak açıkladı. Danius, yayınladığı mesajında, "Koltuğumu bırakma kararı aldım. Bu görev bir onurdu" dedi. 56 yaşındaki Danius, açıklamasında kararına ilişkin gerekçe sunmadı.



Stokholm Üniversitesi'nde akademisyen olan Danius, 2013 yılında akademiye katılmıştı. Geçtiğimiz yıl görevi bırakan Danius, akademinin ilk kadın daimi sekreteriydi.



İstifanın arkasında Nisan 2018'de akademiyi sarsan cinsel taciz ve sızıntı skandalı yatıyor. Akademinin üyeleri arasında yer alan Katarina Frostenson'un eşi Claude Arnault, genç bir kadına tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu. İsveç Akademisi, edebiyat çevrelerinde oldukça etkili bir foruma sahip olan Arnault'u maddi olarak destekliyordu. İki yıl hapis cezasına mahkum edilen Jean-Claude Arnault'un, Nobel Ödülü'nü kazananların ismini kamuoyuna sızdırdığı da iddia edilmişti. Skandal, Fronstenson'un istifa etmesine neden olmuştu. Danius da akademiyi sarsan krizin yönetimi konusunda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

BU YIL İKİ ÖDÜL BİRDEN VERİLECEK



Danius'un istifası sonrası İsveç Akademisi'nin Daimi Sekreteri Anders Olsson tarafından yapılan açıklamada, boşalan koltukların kadınlar tarafından doldurulacağı belirtildi. İlerleyen yaşı nedeniyle görevi bırakmaya hazırlanan Olsson, "Akademide kadın ve erkek dengesini korumak önemli" dedi.



İsveç Akademisini sarsan skandal nedeniyle geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülleri verilmemişti. Bu yıl iki ödül birden verilecek.