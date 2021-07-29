Noel Baba'ya yıllar önce yazılan mektup şömine bacasından çıktı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pazartesi günü Nottinghamshire’daki Worksop kasabasında bir evin bacasını temizleyen çalışanlar, biriken kuruma sıkışmış bir mektupla karşılaştı. Mektup, kasabalıları da heyecanlandırdı. Mavi bir kalemle, titizlikle yazılan bu isli mektuba herhangi bir tarihin atılmadığı ifade edildi.



Ancak evin şimdiki sahipleri, ailelerinin on yıllardır bu evde yaşadığını ve mektubun sahibi olan Robert Crampton’ın kim olduğunu bilmediklerini söylüyor.



Baca temizliği şirketi mektubu yazan Robert Crampton ya da ailesini bulabilmek için yardım çağrısında bulundu. Şirketin yöneticisi Cheryl Thorne, “Bacanın içindeki kurumlar aşağı döküldü ve içinden mükemmel bir şekilde katlanmış bu not çıktı. Çalışanlarımız okuduklarında şaşkınlığa uğradı” dedi.



Mektubun bulunduğu evin sahipleri, eğer yazar tüm çağrılara karşın bulunamazsa, mektubu çerçeveletip asacaklarını söyledi.

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