Nomadland oyuncusu Melissa Yandell Smith hayatını kaybetti

78. Altın Küre Ödülleri'nde ve 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilen Nomadland'in oyuncularından Melissa Yandell Smith, kolon kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. New York Times gazetesinde yayımlanan ölüm ilanında, “7 Eylül 2021’de San Francisco’daki evinde eşi, oğlu, erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikteyken sessizce aramızdan ayrıldı” ifadesine yer verildi. Smith, 2020’de Nomadland ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan başrol oyuncusu Frances McDormand ile uzun yıllardır yakın arkadaş ve öğrenciliğinde Yale Üniversitesi’nde sınıf arkadaşıydı.



Smith, Chloé Zhao’nun yönetmenliğini üstlendiği Nomadland’de Dolly karakterine hayat vermişti. Oyuncu, geçen yılın sonlarında, hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmıştı. Nomadland, Smith’in tek sinema filmiydi.



San Francisco Amerikan Konservatuarı Tiyatrosu’nda 25 yıl boyunca konservatuar direktörü olarak çalışan Smith’in ölüm haberi, çalıştığı kurum tarafından 23 Eylül’de duyuruldu.



"42 YILLIK DOSTLUĞUMUZDAN GURUR DUYUYORUM"

Rol arkadaşı ve uzun yıllardır dostu olan Frances McDormand, Smith için, "Hırslarımızı, hayallerimizi, başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı birleştiren 42 yıllık bir dostluğumuz vardı. Bu derin dostluktan, 38 yıllık evliliğim ve çok sevdiğim oğlumun annesi olmaktan gurur duyduğum kadar gurur duyuyorum” mesajını paylaştı.