Norah Jones'tan ilk Noel albümü

Norah Jones, 2002 yılındaki çıkış albümü Come Away With Me'den bu yana sıcak ve güven veren sesiyle dünya çapında milyonlarca insana eşlik etti. 9 Grammy ödüllü şarkıcı, piyanist ve söz yazarı Jones, ilk Noel albümü I Dream Of Christmas'ta zamansız klasikleri yorumluyor.



I Dream Of Christmas adlı albüm, dijital platformlar üzerinden dinlenebiliyor.



Norah albümle ilgili şunları söyledi:

“Noel müziğini her zaman sevdim ancak şimdiye kadar hiç Noel albümü yapma fikrine kapılmamıştım. Geçen yıl kendimi karantina sırasında rahat hissedebilmek için pazar günleri James Brown’ın Funky Christmas ve Elvis’in Noel albümlerini dinlerken buldum. Ocak 2021’de kendi Noel albümümü kaydetmeyi düşünmeye başladım. Bana çalışması eğlenceli ve ileri bakmamı sağlayan bir şey verdi.”