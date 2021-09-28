Norm Ender İstanbul Moda Haftası'nda podyuma çıkıyor

Ünlü rap şarkıcısı Norm Ender, podyumda yürüdü. Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun 2022 Sonbahar-Kış ‘Kanat’ koleksiyonunu tanıttığı ve 11-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Fashion Week İstanbul’da dijital platformda gösterilecek olan defilede Norm Ender de yer aldı.

Norm Ender defilenin finalinde podyumda yürüyerek tasarımcı Emre Erdemoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. İlk kez bir podyumda yürüdüğünü belirten Norm Ender “Emre Erdemoğlu gibi adını uluslararası platformlarda duyurmuş bir tasarımcının yeni koleksiyon heyecanını paylaşmak beni çok mutlu etti. Emre’nin tarzını çok beğeniyorum kendisi zaten hem arkadaşım hem tasarımcım”dedi.

Defilenin tüm koreografisini ise Öner Evez ve Yakup Biçer üstlendi.

Emre Erdemoğlu 2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonunda havacılık tarihindeki birçok kişinin portresini koleksiyonuna işledi. Tüm detaylarda ilk uçaklar ve uçak kanatları grafiksel bir dille yorumlanarak pilot portreleri koleksiyona dahil edildi.