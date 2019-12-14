Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısına YouTube'dan kaldırıldı

YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender’in şarkısı Mekanın Sahibi şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.
Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait Work My Move isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti.
NORM ENDER'DEN İLK TEPKİ
Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.
Norm Ender, YouTube üzerinden şarkısının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?" ifadelerini kullandı.
DISS NE DEMEK?
Diss kelimesi kısaca rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar olarak tanımlanabilir. Diss için, Türk Halk Müziği ozanlarının yaptığı aşık atışmasının rap müziğindeki versiyonu da denilebilir.
Rap argosunda diss söylemek; diss atmak olarak kullanılır. Diss atıldığında karşı taraf cevap veriyorsa buna diss'leşme denir.
MEKANIN SAHİBİ ŞARKISICINI SÖZLERİ
Sabah yaptım krep, krep
Ne güzel oldu breh, breh
Sardım yedip wrap, wrap
Kafam düştü direkt, direkt
Her yer olsada kezban tırrek
Yatamam evde yatak döşek
Çıktım dışarı açtım trap
Kafam şimdi fişek fişek
Oh yeah geceler
Cihangirli heceler
Elit foşik turistler
Sokaklar ve polisler
Viski döküp sevişelim
Natali diyor peşin alim
Dedim tamam hadi canim
Bizde küvet yok duşakabin
Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Sizin tayfa b'tch, b'tch
Bizim tayfa rich, rich
Oh yeah çılgın genç
Bu iş böyle Rolex Range
Sizin tayfa b'tch, b'tch
Bizim tayfa rich, rich
Keltoş babana koş
Trap böyle yapana hoş
La bebe koş, la bebe coş
Siz windows ben macintosh
Mandingo, Norm Ender
Benim kamış Dolce
Oturan diyor mor minder
Hater’larım O Ç
Bebeler, Bebeler
Popüler kültüre köle gibi yapış ama…