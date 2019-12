Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısına YouTube'dan kaldırıldı

YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender’in şarkısı Mekanın Sahibi şarkısının klibine erişemiyor. Şarkının YouTube'dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube'da aratan kullanıcılar "Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor" yazısı ile karşılaştı.



Mekanın Sahibi'ni YouTube'da arayanlar bu uyarı ile karşılaşıyor

Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait Work My Move isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti.

NORM ENDER'DEN İLK TEPKİ



Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmış ve sonrasında tekrardan geri yüklenmişti. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da şarkının kaldırılması sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Norm Ender, YouTube üzerinden şarkısının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Diss atıyorum telif atıyorlar, telif atsam diss atabilirler mi acaba?" ifadelerini kullandı.

DISS NE DEMEK?



Diss kelimesi kısaca rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar olarak tanımlanabilir. Diss için, Türk Halk Müziği ozanlarının yaptığı aşık atışmasının rap müziğindeki versiyonu da denilebilir.

Rap argosunda diss söylemek; diss atmak olarak kullanılır. Diss atıldığında karşı taraf cevap veriyorsa buna diss'leşme denir.



MEKANIN SAHİBİ ŞARKISICINI SÖZLERİ

Sabah yaptım krep, krep

Ne güzel oldu breh, breh

Sardım yedip wrap, wrap

Kafam düştü direkt, direkt

Her yer olsada kezban tırrek

Yatamam evde yatak döşek

Çıktım dışarı açtım trap

Kafam şimdi fişek fişek

Oh yeah geceler

Cihangirli heceler

Elit foşik turistler

Sokaklar ve polisler

Viski döküp sevişelim

Natali diyor peşin alim

Dedim tamam hadi canim

Bizde küvet yok duşakabin

Oh yeah çılgın genç

Bu iş böyle Rolex Range

Sizin tayfa b'tch, b'tch

Bizim tayfa rich, rich

Oh yeah çılgın genç

Bu iş böyle Rolex Range

Sizin tayfa b'tch, b'tch

Bizim tayfa rich, rich

Keltoş babana koş

Trap böyle yapana hoş

La bebe koş, la bebe coş

Siz windows ben macintosh

Mandingo, Norm Ender

Benim kamış Dolce

Oturan diyor mor minder

Hater’larım O Ç

Bebeler, Bebeler

Popüler kültüre köle gibi yapış ama…