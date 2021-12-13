Norma Operası, İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluşacak

İtalyan besteci Vincenzo Bellini'nin bestelediği Norma Operası, 16 Aralık'ta İstanbul Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nce (İDOB) sahnelenecek eserin librettosu Felice Romani tarafından kaleme alındı.



İtalyan operasında popüler bir şarkı söyleme stilli olan "Bel Canto" türünün başyapıtı olarak kabul edilen Norma Operası, opera repertuvarlarının seçkin eserleri arasında sayılıyor.



Koreografisi Kamola Rashidova tarafından hazırlanan eserin sahne ve kostüm düzenlemesini Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yapıyor.​​​​​​​



İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın sahne kurgusunu yaptığı eser, İtalyanca seslendirilecek. Şef Roberto Gianola yönetimindeki İDOB Orkestrası'nın sahne üstünde yer alacağı eserin koro şefliğini Paolo Villa üstlenecek.



Temsillerde dönüşümlü olarak, "Norma" rolünü Perihan Nayır Artan, Evren Ekşi, Hande S. Ürben; "Pollione" rolünü Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos; "Adalgisa" rolünü Nesrin Gönüldağ, Barbora Hitay; "Oroveso" rolünü Zafer Erdaş, Umut Tingür, Gökhan Ürben; "Clotilde" rolünü Dilan Şaka, Elif Tuba Tekışık; "Flavio" rolünü ise Hazal Ata ve Onur Turan oynayacaklar. Kamola Rashidova, Seçil Yenigün ve Berk Can Ceylan eserin koreografisinde dans edecek.



Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.