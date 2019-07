14 yaşındaki Nehir Özzengin, 10 yıldır aralıksız sürdürdüğü müzik çalışmalarının hakkını yine verdi. İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde 1'inci gelen Nehir, geçen yıl da yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 1'incilik elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışmasında 2'incilik ve 3'üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışmasında 2'incilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda 2'incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.



Uluslararası derecelerine her yıl bir yenisini ekleyen yetenekli piyanist, bu başarıların hem müziği gönülden sevmesine hem de aralıksız çalışmasına bağlı olduğunu söyledi. Halk oylamasıyla belirlenen 2017 Avon Kadın Ödülleri güzel sanatlar kategorisinde birinci olan ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda da yer alan Nehir Özzengin, "Müziğin her zaman hayatımda yer almasını isteyen bir piyanist olarak çok çalışıyorum ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Anne ve babası tarafından desteklenen her çocuğun mutlaka her alanda çok başarılı olacağına sonsuz inanıyorum. Hikayemi örnek alan pek çok kız çocuğunun bana ulaşma gayreti ise ayrıca mutluluk verici. Umarım ödüllerim tüm kız çocuklarına ilham olmaya devam eder" dedi.



Nehir Özzengin'in 4 yıldır eğitmenliğini üstlenen YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan da, "Nehir, çalışma azmi ve disipliniyle her yıl başarılarına bir yenisini ekliyor. Yaşının üzerinde bir özveri göstererek elde ettiği bu başarıları eminim daha da artarak devam edecektir" diye konuştu.