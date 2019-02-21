Nükhet Duru, Mehmet Teoman ve Cenk Taşkan'la başlayan, Ali Kocatepe, Aysel Gürel, Atilla Özdemiroğlu ve Sezen Aksu'yla devam eden müzik kariyerini Suat Kavukluoğlu'na anlattı.



"KADINIM ŞARKISINI DİNLEYİNCE BANA BU ADAMI BULUN, DEDİM"



Müzik kariyerine Mehmet Teoman’ın yazdığı sözlerle başlayan Duru, Tanju Okan’ın “Kadınım” şarkısının kariyerinde dönüm noktası olduğunu söyledi.



“Bir gün radyoda ‘Kadınım’ şarkısını dinleyince, bayıldım. Şarkının söz yazarı Mehmet Teoman‘ın peşine düştüm. Bir gece çok tesadüfen çalıştığım gazinoya geldi. Arkadaşım 'Hani arıyordun ya, Mehmet Teoman burada' dedi. ‘Sizi arıyordum. Ben de ‘Kadınım’ gibi şarkılar söylemek istiyorum. Ne olur beni dinleyin’ dedim. 'Kaç yaşındasın' dedi bana. ' 17 yaşındayım, iki senelik şarkıcıyım' dedim. Beni dinledi, ona hikayemi anlattım. İlk aşkımı anlattım, çok kızgındım. Benim hikayemden etkilenerek 'Beni Benimle Bırak' , 'Gerisi Vız Gelir' ve diğer şarkıları yazdı. 'Sen o kadar güzelliğe aşık bir çocuksun ki gerisi sana vız gelir' dedi. "



NÜKHET DURU: 'BEN 'SEVDA'YI BEKLERKEN O ANNEME ŞARKI YAZDI'



"Sevda" albümünde Aysel Gürel ve Atilla Özdemiroğlu ile çalışan Duru, o günlere ve Aysel Gürel'e dair şunları söyledi: "Tam şahsına münhasır kelimesinin tam karşılığıydı Aysel. Benim 'Sevda' şarkımın sözlerini yazdı. Fakat o dönemler Aysel'i zapedemiyor hiçkimse. Atilla besteyi yapmış, bekliyoruz Aysel söz yazsın diye. Sezen'i aradım ne yapayım diye. Sezen dedi ki 'Al eve kapat, her yeri de kilitle, o zaman mecbur kalır yazar, yoksa mümkün değil yazmaz, ben eve kapatıyorum' dedi. Ben de Aysel'i eve çağırdım. Sohbet etsinler diye de anneciğimi de getirdim. İkisi bir muhabbete daldılar, birbirlerini bir sevdiler, sözler yazılmıyor. Bunlar fal bakıyorlar, şakalar yapıyorlar. Aysel, diyorum 'Atilla, sözleri bekliyor, Sevda'yı yazalım artık' Anneme de 'Aysel'i yalnız bırak, öğle uykusuna yat, Atilla sözleri bekliyor" dedim. Aysel bana döndü ve 'proje değişti şekerim' deyip anneciğime başka bir şarkı yazdı. 'Güzelsin Güzel'i yazdı."



"MURATHAN MUNGAN İLE YENİ TÜRKÜ YILLARINDA TANIŞTIM"



Kariyerinde Murathan Mungan'ın sözlerini yazdığı "Sevgili", "Hançer" ve "Dağınık Yatak" gibi şarkıları da yorumlayan Duru, Mungan'la Yeni Türkü yıllarında tanışmış



"Murathan ve Yeni Türkü birlikte çalışıyordu. Ben de o dönem albümümü Yeni Türkü'nün şefi Selim Atakan'la hazırlıyordum ve Murathan'ın yazdığı bu şarkılardan haberdardım. 'Hançer' ve 'Dağınık Yatak'ı dinler dinlemez çok sevmiştim. Selim'den rica ettim, o şarkıları ben söyleyeyim diye. Murathan da beni çok severdi. Seve seve dedi. Zaten 'Sevgili' şarkısını yazdığında beni arayıp 'Bunu yazdım ve sen söylüyorsun' demişti. Ben de çok severek söyledim."



"SEZEN AKSU İLE GÖNLÜMÜZE GÖRE İKİ ALBÜM YAPTIK"



Kariyerimde "Benim Yolum", "Gümüş" ve "Nükhet Duru' 94" albümlerimi çok severim, ayrı bir yere koyarım. Benim yüz akım gibidir o üç albüm. 94 albümünde Sezen Aksu, Şehrazat ve Ali Kocatepe ile çalışmıştık. Sezen'in muhteşem 'Yasaksa Yasak' şarkısının, Şehrazat'ın konçerto gibi 'Sürgün' şarkısının olduğu albüm. Sezen 'Yasaksa Yasak'ı Azucar Moreno gibi, yani iki kadın söylüyor gibi oku dedi. Nasıl olacak o dedim. Sen yaparsın, halledersin dedi. Elimden geleni yaptım. Çok etkilendi. Sezen'le yıllar sonra da yolumuz 2013'te 'Tam Zamanında' albümünde kesişti. İki arkadaş gönlümüze göre 14 şarkı yaptık. O albüm de biraz anlaşılamadı. İki seneye patlar diye düşünüyorum.

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