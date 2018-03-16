Numan Aydınoğlu'ndan 'Nail’i Bırakamam'

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Nâzım Hikmet’ten Mina Urgan’a, Sabahattin Ali’den Ruhi Su’ya kadar pek çok ismin yer aldığı bir dönem romanı olan 'Nail’i Bırakamam' Epsilon Yayınları tarafından çıkarak raflardaki yerini aldı.

Kitapta Nail Çakırhan, Halet Çambel, Emre Paksoy, Emre Paksoy ve Kemal Sadık gibi isimlerin anıları da Numan Aydınoğlu’nun kaleminden geçmişe ışık tutan bir romana dönüşüyor.



Ortaokul yıllarında yazmanın büyüsüne kapılan, çıkardığı dergilerle haksızlığa başkaldıran, şiirleri nedeniyle Atatürk’e şikâyet edilen, 17 yaşında Nazım Hikmet’le koğuş arkadaşlığı yapan, 24’ünde Moskova’da yaşarken gelen bir telgraf emriyle büyük aşkı Taisa’dan çocuğunun doğumuna bir ay kala ayrılıp ülkeye dönen ve yıllar sonra aşkı yeniden Halet Çambel’de bulunca yaşamının şekli değişen, Zekeriya Sertel, Nazım Hikmet, Mina Ungan, Suat Derviş, Abidin Dino, Orhan Veli, Sabahattin Ali’nin yakın arkadaşı, mimar olmadığı halde Ağa Han Mimarlık ödülü alan… (Nail Çakırhan)



Sadrazam torunu olmasına karşın hayatı ve aşkı en olgun şekilde karşılayan, lüks ve sefahat içindeki yaşamın büyüsünden kurtularak gerektiğinde Hitler’e meydan okuyacak kadar cesur, çadırlarda yatarak hedefine ulaşmak için çalışacak kadar idealist, eşkıyalar ile pazarlık yapacak kadar kendine güvenli, köy kadınlarını bir araya getirerek üretken kılacak kadar girişimci, yoksul çocukların okumasını organize edecek kadar Cumhuriyet kadını ve kocası mutlu olur düşüncesi ile onun ilk karısı Taisa’yı aramak için Rusya’ya gidecek kadar ậşık... (Halet Çambel)



Dursun ve Nesrin Paksoy’un çocukları. Bütün bu anıların sahibi. Nail Dayısı ve Halet Hanım Teyzesinin eline doğmuş vefalı bir dost. Âşık Veysel’den Ruhi Su’ya, Zekeriya Sertel’den Yaşar Kemal’e kadar birçok önemli isimle anılar yaşamış ve Yaşar Kemal’in kitaplarına konu olmuş Uzun Ahmet’in torunu… (Emre Paksoy)



Ahmet Faik Paksoy ve Mehmet Savrun başta olmak üzere diğer ağaların yanında puantörlük, gece bekçiliği yapmış, daha sonra vekil öğretmenliğe geçmiş, zaman zaman yazdığı yazıları Adana’da çıkan dergilere göndermiş ve Ahmet Faik Paksoy’un kendisine davranışları nedeni ile Kadirli’yi terk ederek İstanbul’a gelmiş, herkesin Yaşar Kemal olarak tanıdığı… (Kemal Sadık)

