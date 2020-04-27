Nur Yerlitaş hayatını kaybetti

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

DHA 27.04.2020 - 16:08 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 16:28

nur yerlitaş

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Ünlü modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

Yerlitaş 19 saat önce Instagram hesabından yaptığı mesajında, "Bakma bana öyle baktığın yerdeyim, bende kal evde kal" ifadelerini kullanmıştı.

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bakma bana öyle baktigin yerdeyim, bende kal #evdekal

Nur Yerlitas (@nuryerlitas)'in paylaştığı bir gönderi ()

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı.

80'li yıllarda Paris ve Milano'dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satarak modacılığa başladı.

Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi.

Yerlitaş, kendisini "dikişçi" ve "kostüm tasarımcısı" olarak tarif ediyordu.

Birçok ünlünün kostümleri için kapısını aşındırdığı Yerlitaş, sadece ünlülerin değil sosyetenin de gözdesiydi.

Yerlitaş birçok moda programında jüri üyeliği de yapmıştı. Yerlitaş birçok moda programında jüri üyeliği de yapmıştı.

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